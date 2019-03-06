Евросоюз подготовил новые санкции против России

В ЕС согласовали новые санкции против России.

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкции против России из-за вооруженной агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - написал Порошенко.

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановление свободы судоходства в Азовском море, обеспечение международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья. В ближайшее время планирую посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО" , - добавил глава государства.

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие нескольких пакетов санкций, введенных против Российской Федерации администрацией Барака Обамы из-за оккупации Россией Крыма.