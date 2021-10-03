Евросоюз может создать в Украине военную миссию

В Украине хотят создать "Военную консультативную и учебную миссию ЕС". Фото: DW

ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, на фоне обострения боевых действий на Донбассе.

На создании миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия, Швеция и Финляндия. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

"Из-за напряжения между Киевом и Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине"(EUATM).

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Миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной из-за продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной", - говорится в сообщении.

В конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили председателю европейской дипломатии Жозепу Боррелю обращение с просьбой о создании миссии. Также ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины.

ОБСЕ фиксирует резкий рост количества обстрелов на Донбассе. Сотрудники СММ также фиксируют тяжелое вооружение в нарушение линий отвода, как на подконтрольных Киеву, так и на временно оккупированных районах.