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пятница, 16 июля 2021 13:10

"Евросолидарность" собирает подписи для внеочередного заседания Рады. Требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"

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&quot;Евросолидарность&quot; собирает подписи для внеочередного заседания Рады. Требует создать ВСК по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобольшинством и ОПЗЖ. Фото: eurosolidarity.org

Фракция "Европейская солидарность" собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента для голосования за проект постановления о ВСК по "вагнеровцах". Об этом на брифинге сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что главное в этом расследовании - гарантировать безопасность украинским разведчикам, которые принимали участие в спецоперации по задержанию боевиков российской ПВК Вагнера.

По словам Порошенко, отсутствие "вагнергейта" в предмете ведения образованной по команде с Банковой комиссии от монобольшинства и ОПЗЖ превращает ее в "дымовую завесу" для сокрытия преступления в высших властных кабинетах. Кроме того, это подвергает опасности на дальнейшие преследования свидетелей - участников спецоперации со стороны действующей власти, объясняет Порошенко.

"Почти год Зеленский, руководитель его Офиса Ермак врали украинцам, лгали всему миру о том, что этой операции не было", - напомнил Порошенко.

"Их лживое отрицание заставило меня раскрыть часть деталей этой информации о том, что в декабре 2018 я как президент и верховный главнокомандующий санкционировал для Минобороны и Главного управления разведки Минобороны проведение этой операции. После того, как мне на стол легли данные о деятельности печально известной группы Вагнера по всему миру. Потому что это убийцы, которые убивают людей, дестабилизируют власть по всему миру. Информация касалась Сирии, Йемена, африканских стран. Я санкционировал проведение спецоперации, а в том числе и передачи части нетайных деталей этой информации нашим партнерам", - отметил пятый президент.

"Под давлением журналистов, общественных деятелей, ветеранов, волонтеров, под давлением оппозиционных политиков, которые в том числе раскрыли детали и дали показания в этом позорном деле, Зеленский вынужден был во время интервью на канале Коломойского-Зеленского "1+1" признать де-факто - это была явка с повинной, - что эта операция имела место", - констатирует Порошенко.

"Мы год требовали создания временной следственной комиссии, которая в первую очередь должна допросить Зеленского. Но у нас представители его фракции с ужасом в глазах категорически отказываются это делать. Речь идет не о привлечении к ответственности - речь идет лишь о получении достоверной информации. Но они даже не имеют представления, как они допросят Ермака, Баканова, Кондратюка и других лиц, имеющих непосредственное отношение к реализации этого позорного для Украины сценария", - отмечает пятый президент.

Порошенко напомнил, что фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобольшинством и ОПЗЖ. Вчера три фракции зарегистрировали проект постановления, которым дело ПВК Вагнера вносится к предмету ведения ВСК - однако оно так и не было проголосовано в зале, сообщил Порошенко.

"В соответствии с законом о ВСК единственное, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, который определила Верховная Рада. Как вы видите, вопроса ПВК Вагнера в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они будут только по вопросам расследования, которые определила Верховная Рада. Речь идет сейчас о безопасности свидетелей, о безопасности наших разведчиков, которых власть сейчас прессует, увольняет. А потом еще будет иметь возможность привлечь к ответственности за якобы разглашение государственной тайны комиссии, которая не имеет дела Вагнера своим предметом расследования. Итак, цели установить истину у комиссии нет", - убежден Порошенко.

"Фракция приняла решение получения подписных листов в секретариате Верховной Рады для того, чтобы собрать подписи на внеочередное заседание. Почему это так важно? Потому что речь идет об имидже нашего государства", - отмечает пятый президент.

"Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Наша задача - привлечь к ответственности "кротов" и преступников, которые разрушают национальную безопасность Украины. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

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Дата
16
июля

Фракция раскололась

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