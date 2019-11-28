"Евросолидарность" передала в СБУ заявление на министра энергетики Оржеля

Нардепы Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз передали СБУ заявление о совершении Алексеем Оржелем уголовного преступления

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз передали в Службу безопасности заявление о совершении министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем уголовного правонарушения, связанного с прямыми закупками газа в Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

"Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз прямо сейчас передают заявление "Европейской Солидарности" в СБУ о совершении министром энергетики А. Оржелем уголовного преступления. Прямые закупки газа в РФ - это государственная измена!", - говорится в сообщении.

На видео, прилагаемом к посту, Гончаренко уточняет, что они с Чийгозом находятся в общественной приемной Службы безопасности. Соответствующие заявления в них принял следователь СБУ Максим Саенко.

Как сообщалось, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных споров. 25 ноября стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" направил российскому Газпрому ответ на его предложение. Кроме того, 25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина направила Газпрому проекты двух договоров, касающихся транспортировки газа. Впоследствии в Офисе президента Украины сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время проведенного телефонного разговора затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.