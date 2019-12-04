"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан против капитуляции

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" в Верховной Раде призывают всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию против капитуляции в центр Киева.
Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко ("Евросолидарность"), Святослава Вакарчука ("Голос") и Юлии Тимошенко ("Батькивщина") на странице в соцсети Facebook обнародовал народный депутат от "Евросолидарности" Андрей Парубий.
"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях"- требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в обнародованном обращении.
Так, среди упомянутых требований:
- Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на площадь Независимости, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.
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