"Евросолидарнисть" выступила против прямых закупок российского газа

"Восстановление прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности Украины" - заявление партии "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность" выступает против прямых закупок российского газа.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Партия "Европейская Солидарность" заявляет - восстановление прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности нашего государства и имеет элементы государственной измены, когда Украину снова сажают на русскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В партии считают, что попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины.

Кроме того, в "Евросолидарности" требуют объяснений от президента по поводу анонсированных министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем прямых поставок газа.

"Мы требуем от президента Зеленского и премьера Гончарука немедленно предоставить полную и исчерпывающую информацию обществу, действительно ли речь идет о возвращении страны - агрессора на энергетический рынок Украины. Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену. Если это новая политика "зеленой" команды - мы выражаем решительный протест таким намерениям и сделаем все, чтобы остановить продажу Украины Кремлю", - говорится в заявлении.

В партии отметили, что Украина в течение четырех лет не покупает газ в России, а из-за газового шантажа России в 1997 году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирования российских кораблей в Севастополе.

"Именно в погоне за газовой скидкой в ​​2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывание российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной на Донбассе. Зависимость от российского газа - это угроза самой независимости Украины", - добавляют в ЕС.

Как сообщалось, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Российский монополист "Газпром" направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключение нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных споров. 25 ноября стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" направил российскому "Газпрому" ответ на его предложение. Кроме того, 25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина направила Газпрому проекты двух договоров, касающихся транспортировки газа. Впоследствии в Офисе президента Украины сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время проведенного телефонного разговора затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.