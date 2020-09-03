"Евросолидарнисть" ведет переговоры о выдвижении на выборах мэра Киева единого кандидата и создании демократической коалиции

Партия "Европейская солидарность" ведет переговоры о возможности выдвижения единого кандидата в мэры Киева от демократических сил. Фото: Гордон

Политическая партия "Европейская солидарность" инициировала переговоры с демократическими силами о возможности выдвижения согласованного кандидата на выборах мэра Киева. В партии считают, что это приведет его к победе уже в первом туре.

Об этом сообщают источники, близкие к партии.

По словам источников, на прошлой неделе состоялись встречи с лидером партии "Удар" Виталием Кличко и партии "Голос" Кирой Рудык. Во время переговоров, как сообщает источник, представители "Европейской солидарности" также предложили координацию действий во время избирательной кампании.

Создание неформальной демократической коалиции, считают в "ЕС", сделает невозможным рост в столице рейтингов пророссийских политических сил ("ОПЗЖ", "Партии Шария" и "Победы Пальчевского") и снизит шансы широкого представительства в Киевсовете партии "Слуга народа".

Источник отмечает, что к переговорам должны присоединиться и другие национально-патриотические проевропейские силы.

Окончательные результаты этих переговоров должны стать известными уже на следующей неделе.

В то же время, в Киеве появились билборды с изображениями Петра Порошенко, которые различные аналитики оценили как намерение экс-президента принять участие в столичных выборах.