Европейский совет вскоре введет санкции против Беларуси: детали

Только мирный и демократический процесс может обеспечить устойчивые решения - Мишель. Фото: Reuters

Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

ЕС не принимает безнаказанность. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает пресс служба Совета ЕС.

"Поскольку выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам, ЕС не признает результатов, представленных белорусскими властями. Европейский Союз солидарен с людьми Беларуси. И мы не принимаем безнаказанность. Протесты в Беларуси - это не про геополитику. Речь идет о праве народа свободно выбирать свое руководство ", - рассказал председатель.

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Он заявил, что ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех возможных злоупотреблений.

"Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов. Мы призываем белорусские власти найти выход из кризиса из-за прекращения насилия, деэскалацию и всесторонний национальный диалог. Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддерживать такой процесс ", - отметил Мишель.

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. ЕС введет санкции против "значительного количества тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах".