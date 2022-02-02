Европейская Солидарность побеждает в парламентских выборах: результаты опроса

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность": за нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные Центром Разумкова.

Второй результат показала бы политическая партия "Слуга народа" (12,8% и 18,4% соответственно).

За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа – При жизни" – 6,3% и 9,0 %, соответственно. На пятой позиции оказалась партия "Умная политика" (6,0% и 8,7%), далее в рейтинге: "Наши" (3,7% и 5,3%), "Сила и честь" (3, 4% и 4,8%), Украинская стратегия Гройсмана (2,3 и 3,2%).

С октября 2021 года больше вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).

Главной и реальной оппозицией нынешним властям респонденты называют партию "Европейская Солидарность". Такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных. Еще 19,0% опрошенных считают оппозицией "ОПЗЖ", а 11,3% - ПО "Батькивщина".

Социологическое исследование проводилось Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом телефонного опроса (САТИ). Всего опросили 1206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.