Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Европейский парламент почти единогласно рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Резолюция была принята на заседании 1 марта. За проголосовало 637 из 676 участников. 13 высказались против.

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Документ призывает Евросоюз работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в соответствии со статьей 49 договора о ЕС. Резолюция передается соответствующим органам ЕС и странам-членам для принятия соответствующих решений.

Резолюции Европарламента носят не обязательный, а совещательный характер.

ЕП осудил незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и вторжение в нее, а также причастность к этой агрессии Беларуси. И требует, чтобы Россия немедленно прекратила всю военную деятельность в Украине, безоговорочно вывела все военные и военизированные формирования и военную технику со всей международно-признанной территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных краницах.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.