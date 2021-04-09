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пятница, 09 апреля 2021 01:34

Европа и Украина будут иметь общее авиапространство

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Европа и Украина будут иметь общее авиапространство
В Европе готовят совместный проект с Украиной. Фото: ТСН

Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве, которое известно как соглашение об "открытом небе".

Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение, сообщило представительство Украины в Европейском Союзе на Facebook-странице.

"Заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей", - заявил представительство.

Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса, добавили в представительстве.

"Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", - говорится в сообщении.

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Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

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