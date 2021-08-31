Еврокомиссия проконсультирует Киев касательно реализации "Северного потока-2"

Брюссель ответил Киеву на предложение провести консультации. Фото: Reuters

В Еврокомиссии заявили о готовности провести консультации о дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2".

Согласно заявлениям Киева, газопровод угрожает безопасности Украины, сообщает Интерфакс.

Еврокомиссии уже направила Киеву ответ в котором говорится о готовности обсудить сложившуюся ситуацию.

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"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше выполнить их просьбу о консультации", - сообщили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что в Европе придают большое значение энергетической безопасности Украины.

"Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы", - говорится в заявлении.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США. Реализация этого проекта угрожает безопасности Украины, а в соответствии с договоренностями между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода "Северный поток-2". Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение, которым признал: действие газовой директивы ЕС распространяется на строящийся российский газопровод "Северный поток-2". Это означает, что доставка и транспортировка газа должны быть разделены, а оператор Nord Steam 2 – стать независимым от "Газпрома".