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вторник, 12 ноября 2019 17:20

"Это вендетта Коломойского!" У Порошенко сделали заявление о задержании Писарука

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&quot;Это вендетта Коломойского!&quot; У Порошенко сделали заявление о задержании Писарука
В партии "Европейская солидарность" прокомментировали задержание главы правления "Райффайзен Банка" Александра Писарука. Фото: Капитал

В партии "Европейская солидарность" заявили, что силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарука – это часть "вендетты", которую Игорь Коломойский объявил банковской системе Украины.

Соответствующее заявление появилось на сайте пресс-службы политсилы. Парламентарии считают это местью профессионалам, которые провели в Украине банковскую реформу, признанную мировыми финансовыми экспертами одной из самых успешных.

"Это банальная расправа с командой Валерии Гонтаревой за национализацию ПриватБанка", - заявили в "ЕС".

В партии добавили, что несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после освобождения Александра Писарука из НБУ, "заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов.

"Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела – не правосудие, потому что она носит исключительно заказной политический характер", - заявили в политсиле.

Как сообщалось, сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис "Райффайзен Банка". По предварительным данным, председатель правления Александра Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Європейська Солідарність
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