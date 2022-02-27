"Это ваш билет домой", - оккупантов призвали сложить оружие и сдаться в плен

"Идите защищайте свою родину, а не уничтожайте нашу", - сказал Евгений Мойсюк. Фото: ukrinform

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенант Евгений Мойсюк призвал российских военных сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

Обращение Мойсюка опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram.

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"От имени Вооруженных сил Украины я обращаюсь к российским военнослужащим, которые прибывают на нашу землю. Это война жестокая и нет смысла. Задумайтесь, почему вы здесь, за что сражаетесь, чего хотите добиться.

Надеюсь, что вы убедились, что вас здесь никто не ждал и что вам нечего делать на нашей земле. Поверьте, наше дело правильное. А вы инструмент в руках своих правителей.

Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потерять свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители смогли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет на дом. Идите, защищайте свою родину, а не уничтожайте нашу", - отметил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Здесь враг терпит сокрушительные потери по технике и живой силе. Уже известно о смерти более 3500 русских военных.