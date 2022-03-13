Это террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО - Резников о бомбардировках Львовщины

Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове.

Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется, сообщил министр обороны Алексей Резников.

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"Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - отметил министр обороны.

В результате бомбардировки на Яворовщине, Львовская область, девять человек погибли. 57 человек получили травмы. Это не только военные.

Удары по Львовщине были совершены ракетами. Предварительно с помощью самолетов из Саратова, совершивших атаку на боевом курсе без залета на территорию Украины. Российский оккупант выпустил около 30 ракет, часть из них сбила противовоздушную оборону.