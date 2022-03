Это террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО - Резников о бомбардировках Львовщины

Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове.

Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - отметил министр обороны.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!