"Это реинкарнация режима Януковича" - Турчинов отреагировал на дело генерала Павловского и "Кузни на Рыбацком"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Просмотров: 108
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 126
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 333
Вспышка Covid-19 может начаться раньше осени. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 может начаться раньше осени. Назвали сроки
Просмотров: 333
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 981
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
10 Просмотров: 981
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2466
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1764
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 441
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 684
Фото
Все фото
6
11
6
7
3
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Видео
Все видео
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
"Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО
"Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 441
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2421
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 234
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1116
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2466
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
Просмотров: 9
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 16:36

"Это реинкарнация режима Януковича" - Турчинов отреагировал на дело генерала Павловского и "Кузни на Рыбацком"

  Комментировать
&quot;Это реинкарнация режима Януковича&quot; - Турчинов отреагировал на дело генерала Павловского и &quot;Кузни на Рыбацком&quot;
Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов: "Преследование генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузница на Рыбацком" подрывают обороноспособность государства "

В Украине происходит реинкарнация режима Януковича с его главными признаками - это правовой нигилизм, произвол правоохранительных органов, заказные дела и неправосудные решения.

Об этом заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Он отметил, что преследование боевого генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузница на Рыбацком" подрывают обороноспособность государства.

"В настоящее время в Печерском суде происходит заказанная властью, действующей Зе-командой, действующим президентом расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", - заявил Турчинов.

Он отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город.

"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - отмечает Турчинов.

"Если говорить об оборонном предприятии "Кузня на Рыбацком", то, пожалуй, это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузница на Рыбацком" смогла организовать производство броневых артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятия и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - говорит Турчинов.

Он отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны.

"И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался именно на фоне этой военной техники. К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и в результате мы видим опять пустой и грязный пиар. Мы видим на фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже полгода прошло и опять не подписываются, не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники - и на этом фоне обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", - констатирует Турчинов.

"Я не удивляюсь, что срываются оборонные заказы. Потому что когда такие абсурдные дела открываются против тех, кто выполняет свои обязанности, - чиновники, те же генералы просто боятся подписывать соглашения, понимая что в любое время они могут быть брошены за решетку", - отмечает Турчинов.

"Абсурдность этого дела, ее заказность подтверждает и факт залога. 440 миллионов гривен для каждого. Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве. Не на государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 миллионов, которая попадает в 10-ку крупнейших застав", - подчеркнул Турчинов.

"Заговор - это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам - "вагнеровцам", которые уничтожали украинцев. Заговор - это когда запрещают нашим военным защищать свою страну и реагировать на военные провокации российских наемников. Заговор - это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандру, это не заговор, это надлежащее выполнение служебных обязанностей", - резюмирует Турчинов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это реинкарнация режима Януковича" - Турчинов отреагировал на дело генерала Павловского и "Кузни на Рыбацком"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Министра довели до самоубийства

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 39015
&quot;Не мова, а блевота какая-то&quot;, - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
 4 Просмотров: 7434
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5895
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 5229
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 4554
Политика
Бывшего министра перевели на домашний арест
Бывшего министра перевели на домашний арест Просмотров: 36
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
 Просмотров: 108
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
 Просмотров: 495
Из-за токсичных персонажей, приближенных к Коломойскому, встреча Зеленского и Байдена под угрозой - политолог
Из-за токсичных персонажей, приближенных к Коломойскому, встреча Зеленского и Байдена под угрозой - политолог Просмотров: 162
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
31
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
10
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 7614
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть