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среда, 03 октября 2018 16:12

"Это прекрасно" - Забужко поддержала переименование области

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&quot;Это прекрасно&quot; - Забужко поддержала переименование области
Город Днипро и Сичеславская область - это прекрасный компромисс, считает писательница Оксана Забужко. Фото: espreso.tv

Писательница Оксана Забужко поддержала идею переименования Днепропетровской области на Сичеславскую. Об этом говорится в группе "Общественная поддержка Сичеславска ДА" в Facebook.

"Когда город становится Днепром, а область - Сичеславской, - это прекрасный компромисс между главными украинскими историческими дискурсами ХХ века. Таким образом сохраняется преемственность с Украинской государственностью, которая началась не 1991-го, а 1918-го. И это надо постоянно помнить.

Есть хороший шлейф исторической памяти. Если город уже не мог стать Кодаком, которым он значится на средневековых морских картах Черноморского побережья, то Сичеславская область одной шляпой накрывает весь ряд этих смыслов. От времени Кодака и через УНР до дня сегодняшнего. Это прекрасная инициатива", - пояснила писательница.

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4 октября Верховная Рада возьмется за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую.

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03
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