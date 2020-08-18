Это попытка захвата власти - Лукашенко о Координационном совете

Хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры - Лукашенко. Фото: Reuters

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал Координационный совет для мирной передачи власти попыткой захвата власти со всеми вытекающими.

Об этом сообщает "БЕЛТА".

"Новый элемент - это попытка закачать власть и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти.

"Они нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что предупреждает всех тех, кто вошел в этот штаб.

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"Мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы охладить некоторые горячие головы", - сообщил Лукашенко.

Он также высказался по составу оппозиционного совета.

"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает Координационный совет по передаче власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.