Это не международно-правовой документ - экс-посол Украины в США о Минских соглашениях

Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Фото: facebook.com/people/Валерій-Чалий

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Минские соглашения не являются международно-правовым документом.

Их не утвердила Организация Объединенных Наций, сказал украинский дипломат в интервью "Радио Свобода".

"Это фейк! Это неправда! Резолюция по российскому проекту должна была быть такой, но она таковой не стала... С точки зрения юридической, никакого утверждения резолюции ООН Минских договоренностей как юридического документа нет!" - настаивает Чалый.

По его словам, это плохие механизмы, но при обстоятельствах, сложившихся в 2014 году, ничего лучше быть не могло.

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США обратились к властям РФ в седьмую годовщину подписания минских договоренностей между Украиной и Россией. Требуют от Кремля выполнить свои обязательства и освободить незаконно заключенных, вывести свои войска с территории Украины.