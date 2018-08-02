Это еще не конец: Луценко рассказал о деле Холодницкого

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что выговор руководителю САП Назару Холодницкому - это не конец дела. Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о выговоре руководителю САП Назару Холодницкому - это не конец. Об этом он сказал на брифинге 2 августа.

"Это еще не конец истории, если будет обращение директора НАБУ Артема Сытника о желании обжаловать это дело, то КДКП предоставит такое решение и его можно будет обжаловать в законом установленных инстанциях. Если поступят другие обращения относительно вероятных нарушений господина Холодницкого, то они будут рассмотрены точно так же и в таком же порядке.

Этот орган вынес решение не такое, о котором я ходатайствовал, но если мы хотим ввести новые институты, мы должны с уважением относиться к единодушному решению КДКП - о том, что они не видят возможности увольнения Холодницкого. На следующей неделе КДКП опубликует причины своего решения ".

Украина не должна возвращаться во времена Пшонки.

"Закон состоит в том, что Луценко не должен принимать решения, иначе мы все возвратимся назад к памятному Пшонке. Как только дойдет решение КДКП, подпишу приказ о том наказании для Холодницкого, которое определила КДКП.

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В подразделениях Генеральной прокуратуры не готовили проект подозрения Холодницкому. Это дело находится в следствии СБУ. Оно переведено туда, потому что прокуратура потеряла право следствия по вновь открывшимся делами. Если следствие СБУ будет видеть возможность вынесения подозрения Холодницкому, я, как генпрокурор, их поддержу.

Чтобы обвинять кого-то в воздействии на свидетеля, который должен дать заведомо ложные показания, надо установить, что эти показания были действительно заведомо ложные. Если господин Холодницкий общается со свидетелем, а затем свидетель дает их, как кто-то считает, ложные показания, то надо это доказать. Сейчас есть много обвинений в разглашении информации, поэтому должностные лица ГПУ, НАБУ, САП, СБУ, МВД и всех других правоохранительных органов должны прекратить внеслужебные "один на один" общения со свидетелями и фигурантами дела и даже с журналистами или депутатами ".

26 июля КДКП не уволила с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарным нарушениям. Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия также рекомендовала не увольнять Холодницкого.