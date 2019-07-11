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четверг, 11 июля 2019 16:21

"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом

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Автор: Marian Kushnir ‏
  Верховная Рада VIII созыва
Верховная Рада VIII созыва

Верховная Рада VIII созыва фактически завершила свою деятельность. Завтра, 12 июля, будет последнее пленарное заседание.

Сегодня парламентарии работают без "обеда": помимо традиционных утреннего и вечернего заседаний, было еще и внеочередное. После него вышли сфотографироваться на ступеньках Верховной Рады. Вместе спели гимн. Затем спикер Андрей Парубий выступил с прощальным словом.

"Это были реально крутые года того, что мы сделали... Помню, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, закон о языке, реформы, безвиз... Хочу каждого из вас поблагодарить. Имею огромную уверенность: история даст очень высокую оценку. Это завершение нашей каденции. Но мы будем бороться за все достижения. Не дадим никому ни одно из тех достижений ликвидировать когда-либо - никаким силам реванша. Где бы мы ни были: на площадях, на улицах", - сказал Парубий.

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Через 10 дней, 21 июня, в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

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