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среда, 28 июля 2021 09:34

Это был не только выбор веры, но и выбор цивилизации - Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины

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Это был не только выбор веры, но и выбор цивилизации - Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с 1033-й годовщиной Крещения Руси-Украины

После получения Томоса об автокефалии Православная Церковь Украина вошла равной среди равных в семью Церквей-Сестер и ее признание в мире продолжается.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении к 1033-й годовщине Крещения Руси-Украины.

"Тысяча тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три - это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали пересказанные им слова Спасителя: "Где двое или трое во Имя Мое собраны, там Я среди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словами Апостола Павла: "А если Бог за нас, то кто против нас?", - сказал он.

"Я приветствую все украинские церкви, чьи корни - в едином Владимировом крещении. С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Поздравляю верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня - неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для России", - добавил Порошенко.

"Слово Божье впервые было принесено на нашу землю Апостолом Андреем, задолго до Владимира равноапостольного. Так было положено начало связи между народом, которому на горах Киевских проповедовал Андрей, с его преемниками на престоле Вселенского Патриарха. Меньше месяца отделяет нас от визита Его Святейшества Варфоломея, которого в тридцатую годовщину Независимости украинский народ гостеприимно встретит и которого поблагодарит за историческое решение о предоставлении Томоса. Все мы радуемся тому, что независимая Православная Церковь Украины вошла равной среди равных в большую семью Церквей-Сестер. Продолжается и процесс ее признания другими церквями. Он мог бы пройти и быстрее, если бы до этого не была так равнодушна нынешняя украинская власть. Российская дипломатия активно противодействует такому признанию, а наша власть умыла руки, потому что "какая разница" - ее главный идеологический ориентир", - подчеркнул пятый президент Украины.

Кроме этого Порошенко отметил, что несколько недель назад власть продолжила абсурдное уголовное дело против него из-за усилий по получению Томоса для Украины. "Я воспринимаю эту хулу как похвалу. А гонения со стороны правоохранительных органов - расцениваю как признание со стороны недругов Украины, что наша команда действовала правильно", - отметил он.

"Еще раз поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю иметь крепкую веру в Бога, в победу нашего государства и в процветание украинского народа", - резюмировал лидер "Европейской Солидарности".

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