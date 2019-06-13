"Это будет очень мощный визит" - Вашингтон пригласил Зеленского

Во время визита в США возможна встреча Зеленского с Трампом. Фото: unn.com.ua

Соединенные Штаты Америки направили президенту Владимиру Зеленскому официальное приглашение.

Об этом сообщил советник главы государства по юридическим вопросам Андрей Ермак, передает "24 канал".

"Могу вам подтвердить, что мы получили официальное приглашение посетить с официальным визитом Соединенные Штаты. Сейчас согласовываются даты. И я думаю, что это будет очень мощный визит", - сказал Ермак.

С кем именно встретится Зеленский, он не уточнил.

В свою очередь, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил, что визит Зеленского в США возможен после досрочных парламентских выборов в Украине, которые должны состояться 21 июля.

"Мы надеемся, что речь идет о [периоде] сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс. После выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который, очевидно, имеет насыщенную программу, мы будем иметь такую ​​важную встречу в Вашингтоне", - сказал дипломат "Укринформу".

Он отметил, что приглашение Зеленскому адресовано из Белого дома.

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4 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит - он посетил Брюссель. Там встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После встречи Юнкер назвал Зеленского новым другом.