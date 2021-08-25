Это будет непростой бой: Витренко прокомментировал проигрыш в суде оператора "Северного потока-2"

Компания-оператор строительства "Северного потока - 2" проиграла в немецком суде. Фото: DW

Оператор газопровода "Северный поток-2" проиграл в суде дело об освобождении от требований Газовой директивы Европейского Союза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Наша стратегия - играть по тем же правилам, по которым живет Запад, приносит результаты. Газпром проиграл в Стокгольмском арбитраже. Теперь, пытаясь вывести "Северный поток - 2" из-под действия европейского регулирования, так называемого третьего энергопакета, Газпром проиграл и в немецких судах", - написал он.

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По словам Витренко, главная задача Украины - добиться применения этих европейских правил ко всем газопроводам, которые объединяют Россию и Европу.

"Это будет непростой бой. Кремль шантажирует Европу дефицитом газа зимой. Отдельные западные чиновники не хотят понимать или делают вид, что не понимают, что на самом деле означают европейские правила. Но "Боритесь-преодолеем", - добавил глава "Нафтогаза".

Компания Nord Stream 2, оператор строительства "Северного потока - 2", 25 августа 2021 года проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС. Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву, которая распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, которые не входят в блок, в том числе "Северный поток - 2". Согласно директиве ЕС, добывающая компания не может одновременно быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должны разделить. Это означает, что компания-оператор "Северного потока - 2" должна быть независимой от Газпрома, а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только после одобрения Еврокомиссии. "Северный поток-2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственный акционер проекта - ОАО "Газпром". В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не будет препятствовать достройке трубы, а Германия обязуется принять санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.