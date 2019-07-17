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среда, 17 июля 2019 20:13

Эти выборы о Зеленском - политтехнолог

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Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Президенту доложили: двойники распыляют рейтинг. Фото: president.gov.ua

Парламентская кампания, которая завершится голосованием 21 июля, покажет - дадут ли украинцы президенту сформировать однопартийное большинство.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Кампания быстрая и она не совсем о Верховной Раде. Она о президенте Зеленском, который эту кампанию себе назначил.

Основной сигнал - дадут ли украинцы президенту сформировать однопартийное большинство. Будет ли вся власть концентрированна на нем. Именно такой вопрос первым задает себе избиратель. Кандидат, который тебе асфальтируют дорогу, восстанавливает детские площадки или раздает деньги - менее актуален. Людей больше интересует: а в какой партии кандидат? Он при президенте или нет? Поэтому многие из тех, о ком даже не знают в округе, пройдут по мажоритарке. Пожалуй, мажоритарка в таком виде будет последней на этих выборах.

Двойники-кандидаты и клоны политсил - явление не новое. Вспоминаю 2002 и бренд "Наша Україна" Виктора Ющенко. Тогда в центре и на западе страны в каждом округе были 2-4 кандидата, которые называли себя "настоящими друзьями" Виктора Андреевича. Показывали фотографии, настоящие или поддельные, где обнимались и ручкались с ним. Когда Юлия Владимировна была лидером в 2006-7 годах все показывали себя в цветах "Батьківщина" или утверждали, что именно они кандидаты от этой политсилы. Разобраться, кто настоящий, иногда избирателям было трудно.

Если выйти в зеленом - сразу появляются шансы

На этих выборах все понимают - если выйти в зеленом цвете, сказать "я поддерживаю Зеленского, член его команды", сразу появляются шансы. Об этом президенту доложили из штаба - проценты распыляются. После чего Зеленский сделал заявление. Хотя, как президент не должен был этого делать. Он - главный чиновник страны, не должен заниматься агитацией. Подобные заявления должен делать, например, его партиец Разумков.

Есть и криминал. Когда в Хмельницкой области кандидату от "Слуга народу" Алексею Жмеренецкому угрожали убийством, если тот не снимется.

Выборы 21 июля пройдут спокойно, а голоса посчитают быстро. Как во втором туре президентских. Команда Зеленского не будет административно вмешиваться, они этого не умеют делать. А те, кто "умеют", давно не у власти", - говорит Сергей Гайдай.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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