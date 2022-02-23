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среда, 23 февраля 2022 14:07

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог

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&quot;Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно&quot; – политолог
"Западные СМИ со ссылкой на разведки пишут, что фиксируют проникновение в Украину диверсионных групп из России – тогда ЧС не может ограничиться Донецкой и Луганской областями. Не вводить чрезвычайное положение было бы опаснее", – говорит Алексей Паныч. Фото: Офис президента

Совет нацбезопасности и обороны имеет все основания просить Верховную Раду ввести чрезвычайное положение из-за диверсионных угроз с РФ. Это оправданное средство, несмотря на возможные потери экономики. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Алексей Паныч.

"У парламента и СНБО гораздо больше информации, чтобы оценить необходимость такого шага. Если так делают, значит, надо. Наверное, будут угрозы для экономики, потому что ей трудно функционировать в таких условиях. Но это оправданные средства. Западные СМИ со ссылкой на разведки пишут, что фиксируют проникновение в Украину диверсионных групп из России – тогда ЧС не может ограничиться Донецкой и Луганской областями. Эти группы могут быть где угодно. Не вводить чрезвычайное положение было бы более опасно", – говорит политолог.

Чрезвычайное состояние предусматривает дополнительный контроль за передвижением граждан, дополнительные основания проверки транспорта, усиление охраны стратегических объектов, отмечает Паныч.

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"Именно так адекватно и должна действовать страна, когда угрозы не только по периметру, но и возможные диверсионные – в середине. Это ожидаемый шаг. Не думаю, что услышим громкие протесты. Когда многотысячная армия стоит на границе, даже сторонники России и Путина понимают, что в случае чего будут бомбить их. Открытые выступления против ЧС будут равны призывам к подрыву обороноспособности", – говорит политолог.

Верховную Раду будут просить ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней.

Военное положение в Украине будет введено в случае необходимости, заявил секретарь РНБО Алексей Данилов.

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Дата
23
февраля

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