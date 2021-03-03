"Есть угроза потерять безвиз" - что для Украины означает визит президента Европейского Совета

Какая польза от визита Шарля Мишеля в Украину. Фото: 24 канал.

Визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину свидетельствует, что интенсивность отношений между Киевом и Брюсселем восстанавливается. Ведь за последние 1,5 года до этого она уменьшилась. Об этом сказал Gazeta.ua директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Европейские партнеры также упрекают нас, что в это время приостановили реформы. Задача украинской стороны во время этого визита доказать, что придерживаемся вектора на интеграцию. Однако, любые разговоры с европейскими политиками ничего не стоят, если после них нет конкретных действий президентской вертикали или голосований в парламенте", - говорит Таран.

Вопрос вакцинации будет на встрече ключевым.

"В целом будут говорить обо всем пакете реформ в рамках Соглашения об ассоциации. Там говорится и о судебной, и правоохранительной реформе, экономических преобразованиях. Есть угроза потери безвиза, если не выполним эти обязательства. Вакцинация у нас тормозится, а в Европе происходит активно и уже вводят специальные паспорта".

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Шарль Мишель заявил также, когда побывал с президентом Владимиром Зеленским в Счастье Луганской области, где в прошлом году открыли пропускной пункт по линии разделения сторон: "Россия - сторона конфликта, а не посредник".

"Это правильные слова поддержки. Но то, что Россия является стороной конфликта, Запад признал давно и подтверждает это санкциями. Не хватает активной позиции Украины. Наши дипломаты должны в Париже, Берлине, Брюсселе все время напоминать об ответственности России. Зато последний год только и делают, что предлагают на международных площадках, что Украина может сделать, чтобы урегулировать конфликт".

2 марта президент Евросовета приехал в Украину. Он запланировал двухдневный визит. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Мишель находился в Донбассе.