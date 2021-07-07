Есть пять вариантов урегулирования ситуации на Донбассе - Данилов

Данилов заявил о вариантах разрешения ситуации на Донбассе. Фото: РБК

Еще в 2019 году утвердили по меньшей мере пять вариантов действий по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Когда в Париже была встреча, на заседании СНБО пять вариантов мы рассматривали. Все пять вариантов были утверждены, сейчас мы работаем по первому варианту", – рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки, существует ли вообще "мифический план Б" по Донбассу.

Первый вариант – это политико-дипломатический путь решения конфликта.

"Если мы будем видеть, что первый вариант не срабатывает, тогда будут другие планы", - добавил Данилов.

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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требует освобождения украинских территорий. Документ также осудил попытки РФ заблокировать Керченский пролив и Азовское море, что противоречит международному праву. Резолюция также осудила нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе, милитаризацию оккупированного полуострова и незаконную паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.