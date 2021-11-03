"Есть эффективные министры" - "слуги" не собираются выгонять весь Кабмин

Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает второй год. Парламент до сих пор не утвердил его программу. Фото: kmu.gov.ua

Все правительство не нужно отправлять в отставку.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах, пишет "Цензор.НЕТ"

По словам Арахамии, в Кабмине есть "эффективные министры".

"Кубраков - весьма эффективный министр. Все быстро движется по программе "Большая стройка", по внутренним водным путям сейчас пошло активное движение согласно закону, который мы приняли.

Ляшко сейчас тоже активно работает - по всем больницам, по вакцинации, мобильным госпиталям. Есть министры, которые себя показали", - сказал депутат.

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Говоря о том, насколько эффективным является переход министра из одного министерства в другое, как в случае Алексея Резникова, нардеп заявил, что по нему ситуация "достаточно понятная".

"Когда Таран сказал, что уходит, а Министерство обороны у нас имеет высокий приоритет, мы хотели взять опытного менеджера. Который пользуется уважением и в международной среде. И который может наладить процессы по поставкам в армию всего, что нужно.

Мы его фактически переманили внутри. Он не хотел, потому что нормально работал на своей должности. К нему не было претензий, но мы сделали так называемое внутреннее перемещение", - рассказал Арахамия.

В среду президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа" внес кандидатуры на трех министров:

Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики.

Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

3 ноября Верховная Рада уволила пятерых министров. Это депутаты сделали за 52 мин.