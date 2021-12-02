Есть доказательства о скором вторжении России в Украину - Блінкен

Блинкен выступил на заседании НАТО. Фото: Reuters

Есть доказательства, что Россия "подготовила планы значительных агерсивных действий против Украины".

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании стран-членов НАТО в Риге, пишет Deutsche Welle.

"Эти планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - уточнил госсекретарь.

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По его словам, пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину.

"Если Россия продолжит идти по пути конфронтации в отношении Украины, мы дали понять, что дадим решительный ответ, который будет включать ряд высокоэффективных экономических мер, от принятия которых мы до сих пор воздерживались", - добавил Блинкен.

Однако какие именно санкции ожидают Россию в случае вторжения Блинкен не рассказал. Но пообещал, что поделится этим с союзниками: "Крайне важно, чтобы Россия поняла, что любые действия, над которыми она размышляет, будут иметь серьезные последствия".

В Риге проходило двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО. На заседании обсуждали Украину и риск дальнейшей российской агрессии против Украины.