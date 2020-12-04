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пятница, 04 декабря 2020 22:03

ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ

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ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ
ЕСПЧ в ближайшее время определит дальнейшую процедуру по делу. Фото: Reuters

Европейский суд по правам человека подтвердил объединения трех дел против России относительно событий на Донбассе.

Об этом сообщает Европейская правда в пятницу, 4 декабря.

"27 ноября Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к" донбасской дела "Украина против России (дело 8019/16) две другие межгосударственные дела - Украина против России no. 43800/14 в отношении детей из государственных учреждений, которые незаконно вывозили в Россию в начале войны, а также дело Нидерланды против России № 28525/20, что касается сбивания MH17", - говорится в сообщении.

В Минюсте заявили, что это решение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

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В ЕСПЧ отметили, что данное решение принято в соответствии с регламентом Суда "в интересах эффективного осуществления правосудия".

Суд отметил, что в ближайшее время определит дальнейшую процедуру по делу.

Сейчас дело получило название Украина и Нидерланды против России.

В ЕСПЧ подчеркнули, что, кроме этой объединенной дела, сейчас в суде находятся еще три межгосударственные жалобы и более 7000 индивидуальных жалоб, касающихся событий в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море.

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату ВР Крыма, предатель Василий Ганыш. Его судили за государственную измену и вынесли приговор - 12 лет заключения.

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