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вторник, 25 февраля 2020 14:33

Если Зеленский не испугается встретиться с нами, я объясню, почему в глазах Путина нельзя увидеть мир - Федына

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Если Зеленский не испугается встретиться с нами, я объясню, почему в глазах Путина нельзя увидеть мир - Федына
Нардеп София Федина: "Господин Зеленский так и не решился встретиться со мной"

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федына призвала президента Зеленского встретиться с ней и Марусей Зверобий и услышать - почему они предупредили его об опасности на фронте вместо устраивать политические преследования за высказывания.

Об этом заявила парламентарий перед допросом в Государственном бюро расследований в отношении ее высказываний о президенте Зеленского.

"Господин Зеленский так и не решился встретиться со мной, насколько я понимаю, и с Марусей Зверобий также не решился встретиться. И поэтому сегодня я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова: я приглашаю на открытую встречу с прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло, и чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь, почему так опасно не доверять разведке, почему так опасно игнорировать обстрелы на передовой", - сказала она.

Європейська Солідарність
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