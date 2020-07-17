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пятница, 17 июля 2020 21:46

"Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту" - журналист

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&quot;Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту&quot; - журналист
Качественное образование, профессию без знания украинского языка найти все труднее и труднее, говорит журналистка.

Скандальный языковой законопроект нардепа от "Слуга народа" Максима Бужанского является дискриминацией украинцев.

Об этом сказала журналистка Татьяна Мыкытенко в эфире Skrypin.ua

Некоторые русскоязычные граждане, рождая детей, не хотят их адаптировать к стране, в которой они живут. В которой у этих детей будет будущее, говорит журналист.

"Эти вот упреки из серии "Мой ребенок не сможет читать Чехова или Гоголя в оригинале" - это нонсенс. Есть очень много других книг, которые ребенок тоже не читает в оригинале. И которые эти люди не читали в оригинале. Смотрю эти "захватывающие" ток-шоу, в которых выходит Диана Панченко (ведущая телеканала NewsOne, связанного с Медведчуком. - Gazeta.ua) и говорит "Вот русская литература, это же Достоевский". И дальше у нее белый шум. Потому что после Достоевского и Пушкина у нее заканчивается ассоциативный ряд.

Вопрос не желания монтировать своего ребенка в успешное будущее государства, в котором ты живешь, с этим надо идти к психотерапевтам. И разбираться: почему ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился и общался языке этой страны", - сказала Мыкытенко.

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"Хочу напомнить, когда Макс Бужанский выходит и начинает говорить, что он "против дискриминации детей". Так вот как раз отмена украинского языка в школах - это и является дискриминацией украинских детей. Потому что профессионально качественное образование, профессию без знания украинского языка все труднее и труднее найти.

Бужанский, тем, что он продвигает отсутствие украинского языка в школах, он фактически продвигает дискриминацию, создание определенных классифицированных элементов общества, которые будут вне вообще функционированием общества. Потому что не будут знать на достаточном уровне украинский язык. Поэтому если кто-то и дискриминирует украинцев, то это Бужанский", - отметила журналистка.

17 июля во повестке дня Верховной Рады был законопроект нардепа Бужанского, который заключается в отмене в законе требования о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Законопроект вызвал двухдневные протесты общественности под стенами парламента.

Законопроект просил вынести на рассмотрение ВР председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

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