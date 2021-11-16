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Если "Слуги" примут свой закон о столице, создание районных советов в Киеве отсрочится на долгие годы - Луценко

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Если &quot;Слуги&quot; примут свой закон о столице, создание районных советов в Киеве отсрочится на долгие годы - Луценко
Общественный активист Игорь Луценко. Фото: Politeka.net

Закон о столице, который "Слуги народа" хотят наспех рассмотреть в ближайшее время, отсрочит создание райсоветов в Киеве на долгие годы, тогда как полномочия будут у назначенного главы КГГА и глав РГА.

Об этом написал общественный активист Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Слуги хотят предоставить возможность центральным властям (парламенту и правительству) определять границы районов Киева и параметры их финансирования. В соответствии с законопроектом если, например, Кабмин захочет (опять Кабмин, ага), то процесс передачи полномочий от районных государственных администраций (РГА) в исполкомы райсоветов можно затянуть на долгие годы, как и затянуть с выборами самих райсоветов. Будут рулить все те же РГА. А именно они отвечают за более 80% функций на уровне Киева и находятся в управлении главы КГГА", - написал Луценко.

Он отметил, что двоевластие, которое предусмотрено в законопроекте, не пойдет в пользу столице и ее жителям.

"Вероятен такой сценарий – в соответствии с новым законом назначают "нового" главу КГГА, который "временно" будет обладать старыми полномочиями – сможет командовать "старыми" РГА. То есть собственно Киевом. Такое двоевластие вряд ли пойдет на пользу столице, которая и так страдает дуализмом, когда общегосударственное хаотически перемешано с местным", - считает активист.

Луценко также отметил, что предусмотренные в законопроекте изменения в управлении столицей противоречат духу Конституции и европейской идеологии местного самоуправления, которая зафиксирована в многочисленных документах, под которыми Украина подписывалась.

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