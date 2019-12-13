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пятница, 13 декабря 2019 11:10

Если Россия не реагирует на санкции, надо них не снимать, а усиливать - Порошенко

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Если Россия не реагирует на санкции, надо них не снимать, а усиливать - Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко: "Международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить"

До тех пор, пока продолжается российская агрессия, все усилия пятого президента будут направлены на укрепление мировой коалиции в поддержку Украины.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью журналисту Сергею Лойко для Радио Свобода.

"Уже идет шестой год неустанной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена", - напомнил Порошенко.

"До тех пор, пока оккупирована земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлено, я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию сцементировать", - пообещал Порошенко.

Он сообщил, что решение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко на повестке дня мировой системы безопасности", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что выступает не просто за продолжение санкций против России - по убеждению Порошенко, они должны быть усилены. "Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиление санкций", - отмечает Порошенко.

"Речь идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском суде, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных Сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", - убежден Петр Порошенко.

Європейська солідарність
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