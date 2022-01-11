Если НАТО согласится с требованиями России, это приведет к кризису - дипломат

Чалый говорит, что НАТО не согласится на требования. Фото: Reuters

Согласие Запада на требования России может вызвать кризис в НАТО.

Об этом экс-посол Украины в США Валерий Чалый сказал в эфире "24 канала".

Кремль пытается убедить мир в том, что НАТО наступает на Россию. При этом РФ сама расширяет свое военное присутствие на запад.

"Если россияне добьются позиции Штатов и НАТО не брать в Альянс другие страны, Украину в частности, это будет кризис Альянса. Очевидно, такого не произойдет", - сказал Чалый.

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Он предположил, что Запад сможет уменьшить поставки вооружений или более аккуратно обращаться с соответствующими вопросами.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.