Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Государство должно компенсировать гражданам инфляционные потери, которые наиболее болезненные для пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей, а также для бюджетников – об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" сказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Инфляция – это экономическая категория, и есть эффективные механизмы, как преодолевать инфляцию с точки зрения социальных последствий. Инфляция – это самый жесткий налог на незащищенные слои населения. Увернуться от него невозможно. Инфляция все равно за твое потребление достанет из твоего кармана 10, 12, 15 или 20%, как это сейчас происходит после повышения тарифов", – объясняет Порошенко.

"Что цивилизованный мир предложил для того, чтобы в первую очередь не страдали бедные люди, потому что богатые разберутся? Этот механизм называется индексация. Цены выросли на 10% – ты должен компенсировать человеку. И это не популизм. Поскольку если есть инфляция, то бюджет получает на 10% больше, и вы должны не воровать эти деньги, а перераспределить для того, чтобы выполнить требование закона об индексации", – отмечает Порошенко.

Он также подчеркнул, что это не повышение пенсий и зарплат, а обязательная индексация.

"Инфляцию вы посчитали, цены выросли на 12% – пенсионерам прибавьте 12%. Ибо у них нет других источников. Бюджетникам, имеющим минимальный уровень заработной платы, добавьте, чтобы не пострадал уровень жизни. Конституционно запрещено выплачивать заработную плату, которая меньше прожиточного минимума", – напомнил Порошенко.

"Наша политическая сила предложила несколько законопроектов, требующих перераспределения доходов бюджета на ключевые направления. Первая позиция – это пенсии", – напомнил лидер партии.

"Вторая позиция – это оборона страны и индексация денежных выплат. Украина во время войны три года не повышает денежное довольствие украинских воинов. В 2019 году во втором квартале при мне был экономический рост 4,5%, и это был последний рост, который видела Украина в таких объемах. С тех пор денежное довольствие воинов не повышалось. Тогда это было 160% от среднего уровня заработной платы в индустрии. И тогда в армию стояла очередь. А на сегодняшний день это почти 80% от средней заработной платы в промышленности. Зачем идти в армию, на фронт, когда телохранителем в областном центре ты заработаешь больше. Безусловно, это политика, которая представляет угрозу национальной безопасности", – отмечает Порошенко.