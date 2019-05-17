"Еще в Европе нет, а мы движемся вперед" - Порошенко дал старт 5G

Порошенко призвал сделать все необходимое, чтобы в 2020 году в Украине запустить 5G. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной мобильной связи пятого поколения".

Документ глава государства подписал 17 мая, во Всемирный день радиосвязи.

"Стандарт 5G - это новые возможности для людей, для ИТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину. И главное - Украина уже не отстает. Это главное изменение, которое произошло за 5 лет. Украина - среди лидеров. Мы должны все сделать, чтобы 2020-го в Украине стандарт 5G работал", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто работал над запуском связи пятого поколения.

"Пятое поколение! Еще в Европе нет, а мы движемся вперед", - подчеркнул Порошенко.

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Американский оператор сотовой связи Verizon запустил первую общедоступную сеть 5G. Ее поддерживают смартфоны Moto Z3 с 5G Moto Mod. В конце года будут выпущены Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ.