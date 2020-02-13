Еще один "Слуга народа" отметился скандальным заявлением о Крыме

Камельчук тоже заговорил о воде в Крым. Фото: Радио Свобода

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил о намерениях украинской власти дать воду в аннексированный Крым в обмен на вывод Россией войск из Донбасса.

"Поставка воды в Крым - это поддержка украинцев, а не оккупантов", - сказал Камельчук в прямом эфире телеканалу "НАШ".

В сети возмутились подобному утверждению нардепа.

"На телеканале "НАШ" еще один депутат "Слуги народа" говорит то же самое. И даже еще более уверенно - готов голосовать за такое предложение. Вывод: подача воды в Крым - это не импровизация отдельного Арахамии, а решение партии "Слуга народа", - комментируют заявление нардепа в Telegram-канале "Nachtigal".

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Напомним, что на днях глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в прямом эфире, что Киев может начать поставлять пресную воду в аннексированный Крым в обмен на уступки РФ. Так, Россия должна вывести свои войска из оккупированного Донбасса.