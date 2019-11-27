Еще несколько рекламодателей прекратили сотрудничество с телеканалами Медведчука

На сегодня, сообщают организаторы бойкота, ротацию рекламных роликов прекратили компании "Молочный Альянс", производитель кофе Jacobs, Альфа Банк, британская Reckitt Benckise с широким перечнем брендов. Фото: mediananny.com

Бренды разрывают сотрудничество с телеканалами 112, NewsOne и ZIK, которые входят в холдинг "Новости" после объявленного им общенационального бойкота активистами в социальных сетях.

Об этом Delo.ua сообщили организаторы акции.

Напомним, в социальных сетях проукраинские активисты призывают не покупать товары, которые размещают рекламу на телеканалах "112", NewsOne и ZiK, которые входят в холдинг "Новости", формально принадлежащий нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, а реальным владельцем которого называют политика Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

На сегодня, сообщают организаторы бойкота, ротацию рекламных роликов прекратили компании "Молочный Альянс", производитель кофе Jacobs, Альфа Банк, британская Reckitt Benckise с широким перечнем брендов — Стрепсилс, Нурофен, Гевискон, Durex, Vanish и Cilit.

Призыв бойкотировать товары рекламодателей указанных телеканалов с перечнем торговых марок распространялся в социальных сетях под хештегом #Вбивчареклама #Медведчукзамовчи и уже набрал несколько сотен репостов. Также 20 ноября активисты пикетировали офис компании "Молочный Альянс", где предупредили о проведении подобных акций и у других рекламодателей, которые фигурируют в журналистских расследованиях как "спонсоры войны". Организаторы акции протеста требовали пересмотреть формат сотрудничества с холдингом "Новости".

Как пояснила представитель "Молочного Альянса", на момент заключения договора о рекламе в начале года, телеканал ZIK принадлежал другим собственникам (сделка по покупке актива Тарасом Козаком закрылась только летом 2019 года). Ввиду изменения редакционной политики компания приняла решение исключить телеканал ZIK из перечня площадок, на которых будут размещаться рекламные кампании брендов Группы.

В свою очередь, как уже сообщалось, в компании Jacobs заверили, что их сотрудничество с телеканалом ZIK прекращено с 22 ноября: "ООО "Якобс Дау Егбертс Украина" приняла решение отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK. С 22 ноября 2019 года реклама бренда кофе Jacobs перестала транслироваться на телеканале ZIK", — сообщили в компании, добавив, что на других телеканалах Медведчука, "112" и NewsOne, компания никогда не заказывала рекламу и не планирует этого делать.

Тем временем, АльфаБанк и Reckitt Benckise просто убрали свою рекламу без дополнительных объяснений.

На сегодня в списке рекламодателей холдинга "Новости" пока остаются провайдер "Воля", беттинговая компания ПариМатч, сеть столичных химчисток "Цех", Буковель и несколько брендов поменьше. Активисты уже заявили, что не остановят бойкот, пока не добьются прекращения "спонсирования войны". "Покупать товары этих компаний означает опосредованно спонсировать и поддерживать российскую агрессию в Украине", — говорится в обращении активистов.