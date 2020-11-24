Еще четыре европейских страны присоединились к санкциям против России за агрессию на Донбассе

Против России продолжают вводить санкции. Фото: Reuters

Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении персональных санкций против России за действия, которые подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

Санкции предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов 175 человек и 44 компаний, говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому решению Совета ЕС.

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Напомним, Администрация США решила усилить давление на европейские компании, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".