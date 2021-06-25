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пятница, 25 июня 2021 17:30

"ЕС" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" - Порошенко

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&quot;ЕС&quot; требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу &quot;вагнеровцев&quot; - Порошенко
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Признания" Зеленского лишь подчеркнули, насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации"

"Европейская Солидарность" требует вызвать президента Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

Об этом в видеообращении сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отметил - после ряда саморазоблачительных откровений Зеленского в интервью каналу "1+1" страна нуждается в правде и ответах.

"Речь идет об очевидных угрозах национальной безопасности и уже традиционной ложи первого лица. О "вагнеровцах" в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой спецоперации по задержанию тридцати трех российских наемников, на руках которых - кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76, Ан-26 и другие", - напомнил Порошенко.

"Вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор оспариваемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в последний момент ее свернул. Результат нам известен еще с лета 2020-го. Уроды из частной армии Вагнера избежали ответственности за убийства наших воинов и навсегда растворились в бескрайних российских просторах", - констатирует Порошенко.

"Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, якобы они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время давал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров. Путинские убийцы-"вагнеровцы" оставили кровавый след во многих странах мира. И за ними многие охотились, пытаясь притянуть их к ответственности", - отмечает пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что заявления и действия Зеленского подрывают доверие к украинским спецслужбам со стороны разведывательных органов наших евроатлантических партнеров, на формирование которой команда пятого президента потратила пять лет.

"Признания" Зеленского лишь подчеркнули, насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путанного рассказа о том, что именно он "предупредил" Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду", - убежден Порошенко.

"В отличие от Зеленского, я не позволю себе бросаться голословными обвинениями в государственной измене. Для этого нужно беспристрастное расследование. И если в СБУ, которую Зеленский контролирует полностью, нет вопросов к Ермаку, и, очевидно, к Зеленскому, то эти вопросы есть в украинского народа. Поэтому на следующей неделе в Верховной Раде "Европейская Солидарность" вместе с партнерами потребует в предмет деятельности ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены включить срыв спецоперации по задержанию головорезов-"вагнеровцев". И пригласить на ее заседание Владимира Зеленского. Я буду только рад, если он сможет снять вопрос о роли в этой истории его лично и его окружения", - отметил Порошенко.

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