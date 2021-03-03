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среда, 03 марта 2021 15:27

ЕС продливает санкции против Януковича и его окружения

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ЕС продливает санкции против Януковича и его окружения
Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Послы Европейского союза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Отдельным решением одобрили продолжение замораживания активов экс-президента Виктора Януковича и семи лиц в его ближайшем кругу, наложенных за хищение украинских государственных средств.

Одновременно с санкционного списка устранили бывшего и. о премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, сообщает "Радіо Свобода"

Санкции, которые касаются территориальной целостности Украины, состоят из запрета на получение виз и замораживания активов. Их впервые ввели после того, как Россия в марта 2014 года оккупировала украинский Крым, и усиленные в течение следующих лет, когда Москва продолжала военную агрессию на Донбассе.

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В списке, который на протяжении последних 7 лет продолжает распространяться каждые 6 месяцев, есть бывший вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин, руководитель генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и ведущий российского телевидения Дмитрий Киселев.

В прошлом году из списка изъяли бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. А еще годом ранее такое же решение ЕС принял относительно Андрея Клюева, бывшего председателя администрации президента Януковича.

24 января 2019 года Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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Дата
03
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