ЕС поддержит Украину в "газовой войне" с Россией

Украина и ЕС совместно готовиться к "газовой войны" с Россией. Фото: pixabay.com

Украина и Евросоюз рассматривают различные сценарии того, как может дальше развиваться история с транзитом газа через нашу страну.

Один из вариантов - проработать возможность большего объема реверса газа через газотранспортную систему Словакии. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время совместной пресс-конференции участников саммита Украина-ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"Я понимаю вашу озабоченность по поставкам газа. И это вопрос не только этой зимы, но и дальнейшего будущего. И задача Комиссии - вместе с Украиной проработать все сценарии", - заявила фон дер Ляйен.

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Евросоюз планирует также активнее использовать газотранспортную систему Украины.

"Мы также должны изучить вопрос использования подземных газовых хранилищ Украины", - заявила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляен также отметила, что сейчас официальный Киев должен сконцентрировать внимание на повышении энергоэффективности. Украина вообще не должна импортировать газ. Она должна быть самодостаточной.

1 октября российский Газпром прекратил транспортировку газа в Венгрию через территорию Украины. До 3 октября прокачка количества газа падала в разы. И с 3 октября совсем прекратилась. В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии.