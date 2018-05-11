ЕС настоятельно рекомендовал Киеву бороться с коррупцией

Хьюг Мингарелли призвал как можно скорее создать Антикоррупционный суд. Фото: ukrinform.ua

Европейский Союз рекомендует украинской власти приложить усилия в борьбе с коррупцией.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

"Многое еще предстоит сделать в связи с верховенством права. В этой сфере мы сейчас обсуждаем с украинскими чиновниками возможно более быстрое внедрение Антикоррупционного суда, который мы согласовали с Советом Европы, рекомендациями Венецианской комиссии. Очень важно внедрить необходимые реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией... Мы очень настоятельно рекомендуем в диалоге с представителями этой страны делать больше в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права", - подчеркнул посол.

Он отметил, что успех в борьбе с коррупцией поможет привлечь иностранных инвесторов, которые начнут верить, что в стране уважают верховенство права.

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1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата. Законопроект должен пройти второе чтение.