ЕС может рассмотреть членство Украины уже в следующем году

Ольга Стефанишина о позиции ЕС относительно членства Украины. Фото: Патриот Донбасса

Европейский союз может вскоре пересмотреть политику соседства. Просмотр должен касаться всех стран Восточной Европы. На это ожидает Украина, заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума.

"Страны ЕС понимают необходимость новой политики соседства. Такой шаг мог бы создать новые форматы и возможности для стран, стремящихся вступления или более тесной интеграции. Но усталость от расширения действительно есть. Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", - сказала она.

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Пересмотр политики соседства, рассчитывают в Украине, состоится 2022 года.

"Будет произведено конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые собираются вступить. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - добавила вице- премьер-министр.

Украина подготовила предложения и ведет диалог со странами НАТО по широкому присутствию на нашей территории военных подразделений сил Альянса.