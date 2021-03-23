В Украине будет больше военных подразделений НАТО

Украина ведет диалог со странами НАТО о присутствии на нашей территории военных подразделений сил Альянса, отметила Стефанишина. Фото: Facebook Ольги Стефанишиной

Украина подготовила предложения и ведет диалог со странами НАТО по широкому присутствию на нашей территории военных подразделений сил Альянса.

Об этом на онлайн-брифинге заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы достаточно серьезно относимся к этому статусу (партнера с расширенными возможностями НАТО. - Gazeta.ua). Ведем сегодня переговоры со столицами по конкретным проектам, обучением, по усилению военного присутствия и развитию военной инфраструктуры ", - сказала она.

Украина уже направила предложения по работе в структурах НАТО, отметила Стефанишина.

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"Новые возможности заключаются в обучении наших государственных служащих и военнослужащих, а также участия в разработке стратегических документов НАТО", - подчеркнула вице-премьер.

По словам Стефанишиной, Украина демонополизировала, сделала прозрачным процесс оборонных закупок и получила доступ к системе НАТО.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.