Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2313
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5310
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1980
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 459
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3168
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6345
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3789
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12798
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2466
Фото
Все фото
8
2
3
5
8
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Видео
Все видео
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Интервью
1/5
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Просмотров: 1467
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8019
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3123
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1377
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 720
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 11:17

Спецтема: Война России против Украины

Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны

1 Комментировать
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
Когда Ермак получил информацию о начале боев на границе и бомбежек, поехал на Банковую. Зеленский был уже там. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак после первой информации о нападении России собрался и уехал на работу. Президент Владимир Зеленский уже был на Банковой.

Об этом Ермак рассказал "Украинской правде".

"Я приехал около 2:00 домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил от разведки и военных информацию о начале боевых действий. Поэтому я быстро собрался и был уже где-то около 5:00 (24 февраля. - Gazeta.ua) в Офисе президента", - сказал Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир должен исключить Россию из организации ООН – Ермак

Он отметил, что с Зеленским "до последнего не верили, что это произойдет".

"Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но, все же, мы не верили. Мы готовились, безусловно. И поэтому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", - сказал глава ОП.

Ермак утверждает, что команда Зеленского после начала войны была собрана, сконцентрирована. Никто не паниковал, все понимали, что делать.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 52678
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 39130
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 33064
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 29245
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 23597
Политика
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС Просмотров: 288
Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС
Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС Просмотров: 261
Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП
Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП Просмотров: 333
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей 4 Просмотров: 2106
Война в Украине может завершиться через неделю - Bellingcat
Война в Украине может завершиться через неделю - Bellingcat 1 Просмотров: 4554
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
1
Эвакуация из Сум: оккупанты открыли огонь по второй колонне
1
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 915
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть