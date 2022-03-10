Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны

Когда Ермак получил информацию о начале боев на границе и бомбежек, поехал на Банковую. Зеленский был уже там. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак после первой информации о нападении России собрался и уехал на работу. Президент Владимир Зеленский уже был на Банковой.

Об этом Ермак рассказал "Украинской правде".

"Я приехал около 2:00 домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил от разведки и военных информацию о начале боевых действий. Поэтому я быстро собрался и был уже где-то около 5:00 (24 февраля. - Gazeta.ua) в Офисе президента", - сказал Ермак.

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Он отметил, что с Зеленским "до последнего не верили, что это произойдет".

"Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но, все же, мы не верили. Мы готовились, безусловно. И поэтому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", - сказал глава ОП.

Ермак утверждает, что команда Зеленского после начала войны была собрана, сконцентрирована. Никто не паниковал, все понимали, что делать.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.