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пятница, 31 июля 2020 06:30

Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"

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Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах &quot;прикрытия&quot; - &quot;Схемы&quot;
"Схемы" рассказали о коррупции при получении автономеров. Фото: YouTube

Руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции.

Это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом, их должности не относятся к таким, которыми предусмотрена государственная охрана (а значит, меры "шифрования"), говорится в расследовании "Короли дорог" программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

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Журналисты несколько раз фиксировали, что передвигаясь на авто с номерами прикрытия руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.

"Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрировано ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет ", - говорится в расследовании.

Номерные знаки "прикрытия" имеет также и внедорожник BMW Х5, которым пользуется заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Эти номера журналисты видели на джипе в марте и в апреле этого года.

"Не настоящие" номера также и в Audi А8, которой, как выяснили журналисты, пользуется первый помощник президента Сергей Шефир.

"Схемы" обратились с вопросами в Офис президента с просьбой сообщить: на каких основаниях частные автомобили руководителя офиса, его заместителя и первого помощника президента оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

"В Офисе Президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса Президента Украины так называемых "номеров прикрытия", - говорится в ответе.

В Управлении государственной охраны на вопрос об основаниях использования таких номеров руководством офиса президента отметили, что "управление государственной охраны Украины не владеет такой информацией, не является его распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений".

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Перечень должностей, по которым применяются меры государственной охраны (что в том числе позволяет использовать "номера-прикрытия"), перечисленные в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" - и среди них нет должностей помощников президента и руководителей его офиса.

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