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вторник, 28 апреля 2020 14:59

Ермак и Денисова встретились с семьями пленных украинцев

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Ермак и Денисова встретились с семьями пленных украинцев
Процесс переговоров по обмену пленными продолжается. Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

Глава Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретились с семьями пленных в ОРДЛО.

На встрече определили основные шаги, которые следует воплотить в жизнь, - написала Людмила Денисова в Facebook. Это создание рабочей группы при Офисе президента, куда будут входить родные пленных. И начало работы комиссии по поиску лиц, пропавших без вести при неустановленных обстоятельствах.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека инициирует принятие законопроекта "О статусе пленных".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденных из плена украинцев проверили на Covid-19

"Возбужден вопрос о финансовой помощи семьям наших граждан, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Напоследок договорились об активной коммуникации для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения наших граждан из плена", - сообщает Денисова.

Она добавила, процесс переговоров по обмену пленными продолжается.

Освобожденные из плена пророссийских террористических группировок ЛНР и ДНР украинцы получили результаты теста на Covid-19.

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